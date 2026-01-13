Mur de lamentations à la place de France de Thiès : A la mémoire du grand maître Pape Ibra Tall des Manufactures de Thiès (Par Rassoul Ba)

Au Sunugal, la confusion est devenue une seconde nature. On y mêle sans scrupules le sacré et le profane, l’art et le banal, le temporel et le spirituel, comme si ces distinctions n’ont jamais existé. L’esthétique y est réduite en poussière pour brouiller le monde de la culture.

L’art n’est plus un langage symbolique encore moins une mémoire. Il est un outil souvent même un alibi à des gens qui ne comprennent rien à la profondeur de la culture. Ils font tomber le mur. Les lamentations fusent de partout.

La symphonie espérée se transforme en une cacophonie assourdissante.

On pense faire disparaître l’art sous un amas de pierres et de calculs politiques. Les fondations invisibles résistent.

Pourtant, les puissants du moment veulent leur part d’histoire. Les monuments et artères portent leur nom de leur vivant. Une récupération politique dans un vide culturel. Ils manquent le rendez-vous avec leur propre mémoire en confondant le superficiel et le symbolique.

Les mémoires de Njoob Jaara