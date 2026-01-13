Mankeur Ndiaye au Maroc pour soutenir les Lions de la Téranga

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a annoncé son arrivée à Casablanca ce lundi 12 janvier 2026, dans le cadre d’un séjour au Maroc marqué par une série d’activités.

Dans une communication publiée sur ses réseaux sociaux, il a précisé qu’il se rendra à Tanger le 14 janvier afin d’apporter son soutien aux Lions de la Téranga, engagés dans la Coupe d’Afrique des Nations. L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise a également confirmé sa présence à Rabat le 18 janvier pour assister à la finale de la compétition.

« Je viens d’atterrir à Casa , au Maroc, ce soir du Lundi 12 Janvier 2026, pour une série d’activités. Je me rendrais à Tanger le 14 pour supporter les Lions de la Téranga. En avant pour la Finale le 18 à Rabat », a-t-il écrit.