Sénégal -Egypte : Pierre Ghislain Atcho retrouve les Lions

Pierre Ghislain Atcho, arbitre gabonais, qui avait dirigé le très controversé huitième de finale entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, a été désigné pour officier la demi-finale opposant les Lions aux Pharaons, ce mercredi (17 h GMT) au Grand Stade de Tanger.

La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé ce mardi les nominations des arbitres pour les demi-finales de la compétition disputées au Maroc. Pour ce choc très attendu entre les Lions et les Pharaons, la CAF a fait appel à Atcho, assisté de son compatriote Boris Marlaise Ditsoga et du Béninois Styven Moutsassi Moyo. L’assistance vidéo (VAR) sera assurée par le Kenyan Peter Waweru Kamaku.