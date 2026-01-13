Agressions en mode « simol » : Le 6e suspect arrêté par la SU de Guédiawaye

La Sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye sous le commandement du lieutenant Sy Ba a procédé hier lundi à une nouvelle arrestation dans le cadre de l’enquête sur l’affaire des agressions en mode « simol ». Il s’agit du tailleur B. Magane, âgé de 32 ans et domicilié à Golf.

Selon des sources de Seneweb, le sixième suspect arrêté a été formellement identifié grâce aux vidéos de surveillance comme l’un des membres de l’escorte motocycliste de la caravane du lutteur Bébé Jackson.

Interrogé sur sa présence au moment des faits, Magane a dans un premier temps tenté de nier avoir été sur les lieux. Cependant, confronté aux images de vidéosurveillance le montrant aux alentours de l’arrêt Dial Mbaye sur sa moto, vêtu d’un capuchon de couleur rouge, le suspect s’est enlisé dans des dénégations peu convaincantes.

B. Magane avait été libéré par la grâce présidentielle après une condamnation pour offre et cession de chanvre indien. Face aux preuves accablantes, il est finalement revenu sur ses déclarations initiales et a reconnu sa présence sur les lieux, prétextant qu’il était à la recherche d’une somme d’argent qu’il aurait égarée dans le secteur. Le suspect a été placé en garde à vue après avis du procureur Saliou Dicko chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

Pour rappel, les vidéos de surveillance ont capté des scènes troublantes montrant des individus se livrant à une série d’agressions et de vols à l’arraché à bord de moyens roulants. Plusieurs honnêtes citoyens ont été victimes de ces attaques aux alentours du rond-point de l’arrêt Dial Mbaye, semant la panique dans le quartier.

Cette sixième arrestation vient renforcer le dossier à charge contre le réseau présumé d’agresseurs qui opérait dans le secteur de Guédiawaye. L’enquête se poursuit.

Source : Seneweb