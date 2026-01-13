Papa Cissé apporte son soutien à Abdou Karim Gueye

Papa Cissé, membre de la République des Valeurs, a tenu à exprimer publiquement son soutien à Abdou Karim Gueye, figure emblématique de l’activisme citoyen au Sénégal, actuellement arrêté après une manifestation non autorisée. Pour lui, Karim Xrum Xax incarne un engagement constant et sans équivoque au service exclusif du peuple sénégalais.

Selon Papa Cissé, les combats menés par Abdou Karim Gueye pour la liberté, la justice, les valeurs sociétales et la souveraineté nationale sont connus et reconnus de longue date. Il estime que les critiques et attaques dont l’activiste fait aujourd’hui l’objet relèvent moins d’un changement de cap de ce dernier que d’un manque de constance et de cohérence chez certains de ses détracteurs.

« Rien n’a changé dans ses luttes de tous les jours », affirme Papa Cissé, rappelant qu’Abdou Karim Gueye est resté fidèle à ses positions. Hier comme aujourd’hui, il continue de dénoncer ce qu’il considère comme des dérives contraires aux valeurs qu’il défend, notamment sur les questions sociétales, tout en maintenant une posture ferme contre l’injustice et l’impunité.

La déclaration revient également sur l’engagement passé d’Abdou Karim Gueye aux côtés du parti Pastef. Papa Cissé souligne que l’activiste n’a pas hésité à prendre de grands risques, subissant, selon ses mots, des maltraitances importantes pour défendre ses convictions et soutenir ce combat politique. Il déplore qu’aujourd’hui, certains de ceux qu’il qualifie d’anciens compagnons en arrivent à lui vouer une hostilité extrême.

Face à cette situation, Papa Cissé lance un message de solidarité et d’encouragement à l’endroit d’Abdou Karim Gueye, qu’il décrit comme un « Jambaar », un homme courageux et constant dans ses principes.