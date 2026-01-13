Hommage à Bamba Cissé : L’architecte d’une sécurité républicaine (Par Me Diaraf Sow)

Sous l’impulsion visionnaire du Premier Ministre Ousmane Sonko, le Sénégal respire maintenant un air nouveau, celui de l’ordre restauré et de la justice sociale.

Au cœur de cette transformation systémique se dresse un homme d’exception : Maître Mouhamadou Bamba Cissé, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

Ce texte se veut le vibrant écho de la reconnaissance d’un peuple envers un serviteur dont la rigueur n’a d’égale que l’humilité.

I. LE MAÎTRE D’ŒUVRE D’UNE SÉCURITÉ SANS CONCESSION : RIGUEUR OPÉRATIONNELLE ET MODERNISATION DES FORCE

Le Ministre de l’Intérieur Maître Mouhamadou Bamba Cissé a redonné ses lettres de noblesse à l’autorité de l’État par une action régalienne d’une efficacité chirurgicale.

L’ASSAINISSEMENT RADICAL DE L’ESPACE PUBLIC

Avec un courage politique exemplaire, il a libéré nos artères du désordre. Le démantèlement des abris de fortune et l’éradication de la mendicité organisée, notamment étrangère, ont rendu aux sénégalais une capitale digne et fluide.

Cette discipline s’est étendue jusqu’à l’arène nationale, où il a su imposer des mesures draconiennes pour sécuriser les combats de lutte et stopper définitivement les dérives des « simoles ».

LA TRAQUE IMPLACABLE DU GRAND BANDITISME

Grâce à une coordination parfaite entre la Police et la Gendarmerie, des bandes organisées qui terrorisaient nos populations depuis des années ont été neutralisées.

Pour Me Bamba Cissé, la sécurité n’est pas un concept de bureau : il ne lésine sur aucun moyen pour que les forces de défense et de sécurité travaillent dans des conditions optimales.

Toujours au front, il quitte régulièrement son cabinet pour se tenir aux côtés de ses hommes sur le terrain, supervisant personnellement la protection du territoire.

II. L’HOMME D’ÉTAT AU VISAGE HUMAIN : L’EXCELLENCE DU CARACTÈRE ET LE LEADERSHIP CITOYEN

Au-delà de la puissance régalienne, c’est l’homme qui fascine. Le Ministre de l’Intérieur Me Bamba Cissé prouve qu’on peut détenir l’autorité suprême tout en restant un modèle de vertu et d’accessibilité.

UN MODÈLE D’HUMILITÉ ET DE DISPONIBILITÉ

Malgré un calendrier que l’on sait harassant, Monsieur le Ministre demeure d’une politesse et d’une correction exemplaires. Homme ouvert et correct, il brise les codes de la distance bureaucratique : il répond personnellement à son téléphone et prend le temps de rappeler ses interlocuteurs.

Il incarne ce mélange rare de respect mutuel et d’autorité naturelle qui force l’admiration de tous.

LE DIRIGEANT-SERVITEUR PAR L’EXEMPL

Convaincu que commander c’est servir, il est le premier à donner le bon exemple aux populations. On le voit ainsi participer aux activités citoyennes, râteau ou pelle en main, pour le désherbage des cimetières ou les opérations de « Set Setal»

Ce geste d’une profonde noblesse prouve qu’un grand dirigeant est celui qui n’hésite jamais à payer de sa personne et à mouiller le maillot sur le terrain pour restaurer la propreté, la discipline et la dignité de sa nation.

En conclusion, rendre hommage à Maître Mouhamadou Bamba Cissé, c’est célébrer l’alliance parfaite entre la force de la loi et la douceur de l’humilité. Il est aujourd’hui le bouclier serein de notre République et le cœur battant de la citoyenneté active.

La population lui rend un vibrant hommage avec un grand remerciement, car aujourd’hui, nous pouvons tous dormir tranquillement.

Me Diaraf SOW Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene

(Parti ADAE/J)