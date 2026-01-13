Affaire Farba Ngom : la ministre de la Justice annonce de nouvelles poursuites potentielles

La ministre de la Justice et garde des Sceaux, Yassine Fall, s’est longuement exprimée ce mardi sur la situation judiciaire de l’ancien député Farba Ngom, responsable politique de l’Alliance pour la République (APR). Lors d’un point de presse, elle a révélé de nouveaux éléments qu’elle qualifie de graves et indiqué que son département envisage la saisine des autorités compétentes pour l’ouverture d’enquêtes approfondies.

Selon la ministre, une fouille effectuée le 28 décembre 2025 dans la salle du pavillon spécial a permis de découvrir que Farba Ngom détenait illicitement deux téléphones portables. Cette possession serait, d’après elle, en violation claire de la loi n° 87-15 et du règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

Yassine Fall a également détaillé l’usage qui aurait été fait de ces appareils. Les relevés établiraient un volume important de communications, notamment plusieurs centaines d’échanges avec des professionnels des médias, dont une journaliste dirigeante de presse, un journaliste de presse en ligne et un directeur de publication d’un grand groupe de presse.

La ministre a, en outre, évoqué des faits qu’elle estime plus préoccupants. Les téléphones auraient servi à recevoir et à diffuser des procès-verbaux judiciaires confidentiels concernant un co-détenu impliqué dans deux dossiers distincts. Elle a aussi fait état de l’échange de contenus à caractère pornographique, précisant qu’un partage aurait même eu lieu avec l’un des avocats du détenu.

Toujours selon la garde des Sceaux, certaines communications porteraient sur des discussions à connotation politique, assimilables à des manœuvres ou complots susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Sur la question de l’éventuelle implication d’avocats, Yassine Fall a assuré que le bâtonnier serait saisi afin que les responsabilités soient situées.

Abordant l’état de santé de Farba Ngom, la ministre a tenu à démentir les informations faisant état d’une incompatibilité entre sa condition médicale et la détention. Elle a indiqué que les éléments en possession de l’administration judiciaire montrent au contraire une activité régulière et soutenue, marquée par de nombreuses communications, une coordination de flux financiers et l’élaboration de diverses stratégies. Elle a rappelé que toute appréciation médicale relève exclusivement des autorités sanitaires compétentes et ne peut, en soi, faire obstacle à l’application de la loi.

Au vu de l’ensemble de ces faits, Yassine Fall a conclu que les actes reprochés pourraient donner lieu à plusieurs qualifications pénales. Elle a annoncé que son ministère allait solliciter l’ouverture d’enquêtes approfondies, tout en appelant à la vigilance et au respect strict de la légalité.