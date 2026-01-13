APR : Les partisans de Farba Ngom dénoncent une « détention arbitraire »

L’Alliance pour la République (APR) a tenu, ce mardi 13 janvier, une conférence de presse consacrée au cas de son député-maire des Agnams, Mouhamadou Farba Ngom. Les responsables du parti ont fustigé la décision de maintenir ce dernier en prison, qu’ils assimilent à un acharnement politique.

Les intervenants ont rappelé que deux personnalités sont impliquées dans ce dossier : Tahirou Sarr et Farba Ngom. La libération de Tahirou Sarr, annoncée le 12 janvier, avait suscité un large soulagement avant d’être remise en cause par l’appel du parquet financier. Pour l’APR, cette décision, qu’ils attribuent au Premier ministre Ousmane Sonko, illustre une justice « à double vitesse », puisque c’est la deuxième fois qu’une remise en liberté est contestée par le parquet.

Le parti souligne que Farba Ngom demeure le seul incarcéré dans cette affaire, malgré la levée de son immunité parlementaire, son éviction de la vice-présidence de l’Assemblée nationale et une série d’accusations répétées depuis près d’un an. Les responsables estiment que ces faits traduisent une volonté manifeste de l’écarter de la scène politique.

L’APR insiste sur les rapports médicaux attestant que l’état de santé du député est incompatible avec la détention. Le maintien en prison est jugé « inhumain » et contraire aux principes de l’État de droit. Le parti considère qu’une libération sous contrôle judiciaire aurait pu être ordonnée, conformément aux dispositions légales.

Les responsables ont également dénoncé la sortie médiatique de Yassine Fall, ministre de la Justice, qu’ils qualifient de « conférence de panique ». Selon eux, la garde des Sceaux se serait substituée au procureur, renforçant l’idée que le dossier est piloté politiquement.

Estimant que la République et la démocratie sont menacées, l’APR appelle à une mobilisation nationale. Le parti prévoit une tournée auprès des autorités religieuses, des organisations de la société civile, des défenseurs des droits humains et des représentations diplomatiques. Des concertations avec les forces démocratiques et citoyennes sont également annoncées, ainsi qu’une marche nationale.