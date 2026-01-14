Farba Ngom…un détenu «VIP» encombrant pour le régime

L’affaire Farba Ngom a pris une tournure spectaculaire ce lundi, suite aux déclarations de la ministre de la Justice, Yassine Fall. Alors que le juge du Pool Judiciaire Financier (PJF) venait de lui accorder une liberté provisoire, immédiatement suspendue par un appel du parquet, la Garde des Sceaux a révélé l’existence de charges nouvelles pesant sur l’ancien député-maire des Agnams. Cette sortie médiatique, d’une rare intensité, place désormais le détenu au cœur d’une tempête politique et judiciaire qui interroge les fondements de l’État de droit.

Incarcéré depuis février 2025 pour des griefs financiers portant sur plus de 120 milliards de francs CFA, Farba Ngom est devenu, au fil des mois, un détenu particulièrement encombrant pour le régime en place. Sa figure, indissociable de l’ancien système et son influence persistante au sein de l’Alliance pour la République (APR) font de son maintien en détention un enjeu de stabilité pour les autorités. L’implication de son nom dans des dossiers de blanchiment et d’escroquerie aux deniers publics présumés n’a cessé d’alimenter les tensions entre la majorité actuelle et l’opposition.

Le récent point de presse de Yassine Fall a jeté un pavé dans la mare en accusant Farba Ngom de « détention frauduleuse » de deux téléphones portables au sein du pavillon spécial où il est soigné. Ce qui fait dire à certains internautes que Farba Ngom est un détenu «VIP». Selon la ministre, ces appareils auraient servi à établir des « communications structurées » avec plusieurs pays, dont le Maroc, l’Autriche et les États-Unis. Plus grave encore, la Garde des Sceaux évoque des échanges avec des acteurs politiques et médiatiques visant à fomenter des « complots » de nature à troubler l’ordre public, une accusation qui déplace le dossier du terrain financier vers celui de la sûreté de l’État.

Ces révélations soulèvent cependant des questions persistantes sur le fonctionnement interne de l’administration pénitentiaire. En pointant du doigt la présence de ces téléphones, la ministre met indirectement en cause la rigueur de ses propres services. L’introduction d’objets interdits dans un milieu hautement sécurisé comme le pavillon spécial suggère soit une faille sécuritaire majeure, soit des complicités internes. Cette situation expose une vulnérabilité systémique qui pourrait ternir l’image de l’institution chargée de la surveillance des détenus.

Au-delà de la sécurité, c’est la crédibilité de l’état de santé de Farba Ngom qui est désormais remise en question par les autorités. Alors que des experts médicaux ont conclu à une incompatibilité entre son état et la détention, Yassine Fall conteste ces conclusions en invoquant une « activité soutenue » du prévenu durant ses nuits en milieu médical. Ce désaccord frontal entre rapports médicaux et observations administratives place le corps médical et la justice dans une position délicate, accentuant la confusion autour du traitement réservé au détenu.

L’annonce d’enquêtes approfondies sur ces « manœuvres politiques » risque d’alimenter durablement un débat public déjà polarisé. Pour de nombreux observateurs, cette communication gouvernementale intervient à un moment charnière, alors que la décision du juge du PJF d’accorder une liberté provisoire semblait ouvrir la voie à un apaisement judiciaire. La focalisation sur le « complot » pourrait dès lors être perçue par l’opinion comme une stratégie de maintien sous écrou, au détriment de l’examen rigoureux des dossiers financiers initiaux.

Sur le plan déontologique, cette sortie de l’exécutif pose la question de la séparation des pouvoirs et du respect de la présomption d’innocence. En livrant des détails de l’enquête, tels que les destinations des appels ou la nature des échanges, avant même qu’un juge ne s’en saisisse formellement dans une procédure contradictoire, le ministère de la Justice s’expose aux critiques des défenseurs des droits de l’homme. La justice, rappellent ces derniers, doit se rendre dans le secret du cabinet d’instruction et non sur la place publique.

Le risque majeur de cette séquence est l’occultation progressive de l’acte judiciaire par le tumulte politique. En transformant un dossier de détournement de fonds en une affaire de complot transfrontalier, le débat risque de s’éloigner des preuves tangibles pour s’enliser dans des joutes partisanes. Cette mutation du dossier complexifie la tâche des magistrats qui doivent statuer sereinement sur les faits, loin de la pression des agendas politiques et des déclarations médiatiques enflammées.

Le cas Farba Ngom illustre la difficulté persistante à traiter les dossiers de « haute politique » avec la neutralité requise par l’institution judiciaire. Entre les impératifs de sécurité nationale invoqués par le gouvernement et les principes de liberté individuelle défendus par les avocats du prévenu, le Sénégal se trouve à un carrefour judiciaire crucial. La manière dont ces nouvelles accusations seront instruites déterminera, pour beaucoup, la crédibilité future du Pool Judiciaire Financier et l’indépendance réelle de la justice sénégalaise.

