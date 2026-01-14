Admise après une tentative de suicide…Elle retrouvée pendue dans sa chambre d’hôpital

Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2025, une jeune fille de 21 ans avait tenté de se jeter du haut d’un pont de l’avenue Pierre-Corneille à Strasbourg.

Alertées par un témoin, ses quatre sœurs s’étaient rendues sur place et avaient convaincu la victime de ne pas sauter.

La famille avait transporté la jeune femme aux urgences de l’hôpital Hautepierre.

Le lendemain, la Strasbourgeoise de 21 ans a été retrouvée pendue dans sa chambre d’hôpital.

La victime est depuis plongée dans le coma.

Sa famille porte plainte contre les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

