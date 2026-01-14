Un proche de Farba Ngom convoqué à la brigade de Faidherbe

Une vidéo montrant un homme très agité devant le Pavillon Spécial est devenue virale ce mardi sur les réseaux sociaux. Face au tollé, une enquête judiciaire a été ordonnée par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

Le mis en cause dans cette séquence a été identifié comme étant Abdou Aziz Diop, adjoint au maire des Agnam.

Selon des sources de nos confrères de Seneweb, il a été convoqué ce mercredi matin à la Brigade de recherches de Faidherbe, relevant de la Compagnie de gendarmerie de Dakar. Ce proche collaborateur de Farba Ngom risque d’être placé en détention.