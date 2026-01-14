Affaire Pape Malick Ndour : La Chambre d’accusation se penche sur l’appel du parquet

La Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) se penche, ce mercredi à partir de 10h, sur l’appel du parquet contestant la décision du doyen des juges d’instruction d’accorder la liberté provisoire à Pape Malick Ndour, avec port du bracelet électronique, dans l’affaire Prodac. L’ancien ministre est inculpé dans ce dossier pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux. À l’époque des faits présumés, il était coordonnateur du Programme.

En accordant la liberté provisoire à Ndour après l’avoir auditionné, en novembre dernier, le juge d’instruction passait outre l’avis du parquet, qui avait requis le mandat de dépôt. Devant la Chambre d’accusation, le procureur espère une meilleure fortune, l’envoi du mis en cause en prison.

Pour ce faire, le ministère public devra convaincre. «On va les écouter. Comme c’est eux qui ont fait appel, c’est à eux de dire pourquoi ils ne sont pas d’accord avec la décision du juge et on répondra», prévient Me Antoine Mbengue, un des avocats du responsable de l’APR, joint par L’Observateur.