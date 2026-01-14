Affaire des téléphones : Farba et un garde pénitentiaire déférés ce mercredi

Alors qu’il venait d’obtenir une liberté provisoire, aussitôt suspendue par l’appel du procureur, dans son dossier financier, le député-maire des Agnam fait désormais face à une nouvelle procédure liée à la découverte de deux téléphones portables dans sa cellule.

Lors d’un point de presse tenu ce mardi, la Garde des Sceaux, Yassine Fall, a fait état d’éléments jugés préoccupants à l’issue de l’exploitation technique des appareils saisis. Selon la ministre, ces éléments pourraient fonder de nouvelles poursuites, notamment pour des faits susceptibles d’être qualifiés de tentative de complot contre l’État, ainsi que pour des transactions financières suspectes.

Elle a également indiqué que le procès-verbal d’audition de son coaccusé, Tahirou Sarr, aurait été retrouvé dans la mémoire des téléphones, soulevant la question d’une possible fuite de documents judiciaires confidentiels.

D’après L’Observateur, Farba Ngom doit être présenté ce mercredi au procureur de la République, Ibrahima Ndoye, dans le cadre de cette nouvelle affaire. Mais, il ne fera pas le trajet seul : il sera conduit au parquet en compagnie de l’agent pénitentiaire soupçonné d’avoir facilité l’entrée des téléphones au Pavillon spécial. Ce dernier a été formellement identifié et placé en garde à vue, selon les informations de Libération.

