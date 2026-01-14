Thierno Alassane Sall : « Libérez Abdou Karim Gueye »

Le député Thierno Alassane Sall (TAS) a fermement dénoncé l’arrestation d’Abdou Karim Guèye, alias Xrum Xax, incarcéré selon lui pour avoir pris la défense des personnes handicapées. Dans une déclaration, le leader de la République des Valeurs a salué la constance de l’activiste.

« Libérez Karim ! Abdou Karim Gueye a été jeté en prison pour avoir pris la défense des handicapés. Karim est resté fidèle à lui-même, fidèle à ses combats. Hier comme aujourd’hui, ses convictions n’ont pas varié. Le Pastef, en revanche, qui proclamait la liberté et la protection des plus faibles, les rafle maintenant qu’il est au pouvoir et jette en prison ceux qui se tiennent à leurs côtés », a-t-il réagi sur son compte X (anciennement Twitter).