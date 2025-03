Farba Ngom…une mort politique déjà programmée

L’avenir politique de Farba Ngom semble sceller. Après des mois à hurler son innocence, le «griot» de Macky Sall a été envoyé en prison. Il est poursuivi pour divers délits. Une arrestation qui fait grand bruit. Au sein du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), certains se réjouissent déjà de l’emprisonnement de leur adversaire politique. Les membres de l’Alliance pour la République (APR) dénoncent une commande politique exécutée.

C’était prévisible ! Farba Ngom va démarrer le Ramadan à la prison. Mouhamadou Ngom, à l’état civil, a rejoint son camarade de parti, Lat Diop, à la chambre 42 de Rebeuss. Il a reçu son ticket pour la citadelle du silence après son audition, ce jeudi. Le collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier a suivi le réquisitoire du parquet financier qui avait demandé le mandat de dépôt contre le député maire des Agnam. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et détournement de deniers publics.

Le montant du préjudice est estimé à 31 milliards de F Cfa. Des faits qui ont été niés par Farba Ngom même si, pour tenter d’échapper à la prison, il aurait proposé de mettre en garantie un immeuble d’une valeur équivalente. Seulement, sa proposition n’a pas été acceptée par le juge d’instruction. En outre, la demande de mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire introduite par le pool d’avocats commis pour défendre sa cause a, aussi, été rejetée par le magistrat instructeur qui tenait à suivre le réquisitoire du parquet financier.

Cette arrestation de Farba Ngom n’étonne pas ses souteneurs. Depuis sa première audition, des patriotes tentent de mettre la pression sur la justice. Un ancien procureur devenu politicien est même allé jusqu’à contester la procédure. Cette situation fait écho aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko lors de la campagne électorale des législatives du 17 novembre 2024. En visite à Agnam, fief de Farba Ngom, Sonko avait affirmé : «J’ai entendu qu’une personne sillonne le département, mallette à la main, distribuant entre 50 et 80 millions. Je vous garantis que c’est la dernière élection à laquelle il prendra part».

«Son Altesse est heureuse, sa commande exécutée», s’exclame Mansour Faye sur sa page Facebook. «Farba va passer sa première nuit en prison, la menace de « Agnam » est passée par là. Au juste, qu’est-ce que Farba a commis comme délit? Tous ceux qui sont dans le courtage et dans l’intermédiation et, au-delà, les Sénégalais tout court, sont en danger», poursuit l’ancien ministre et maire de Saint-Louis. Qui estime que, «notre justice est à terre. Elle s’est affalée devant les caprices d’un petit prince qui n’a d’autres ambitions que d’extérioriser un haineux complexe qui le ronge et qui va le détruire».

L’emprisonnement de Farba Ngom a poussé Mansour Faye a critiqué la marche du pays. « L’emprisonnement injuste et injustifié de Farba sonne comme le début de la fin de ce régime ! Un Président isolé qui n’assume pas ses responsabilités, un PM alias SAS « demi dieu », en roue libre, qui ternit l’image de notre diplomatie, désagrège la cohésion nationale et menace l’intégrité territoriale, voilà le nouveau visage du Sénégal d’aujourd’hui», selon le membre de l’APR qui rappelle que le «Sénégal en danger»

Mansour Faye n’a pas manqué de dénoncer la passivité de ses camarades. Pendant ce temps, on jubile dans les rangs du Pastef. Beaucoup de pastéfien saluent la décision prise par le juge. Depuis la première audition, ils ont été nombreux à tout faire pour que Farba rejoigne ses camarades de parti en prison. D’ailleurs, une vidéo a fait le tour de la toile ce jeudi. Interrogé, un jeune n’a rien trouvé d’autre à dire que de demander à ce que le griot présidentielle soit mis sous mandat de dépôt.

A Pastef, certains rancuniers veulent voir tout le monde en prison. Quand les juges libèrent ou condamnent par sursis les gens de l’APR, les pastéfiens ne sont pas contents. Quand quelqu’un est envoyé à Rebeuss, ils jubilent. Quand le ministère de la Communication ferme des médias, ils sont contents. Voilà ce qu’est devenu le Sénégal sous ce nouveau régime. Pastef n’a pas été amené au pouvoir pour régler des comptes ou pour se faire justice. Les sénégalais attendent une véritable RUPTURE !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn