TAS réussit son coup…Pastef tombe dans le piège de l’amnistie

L’abrogation de la loi d’amnistie continue de faire polémique. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et Thierno Alassane Sall (TAS) de la République des Valeurs se livrent une bataille ardue. Chacun veut porter le combat pour les victimes des manifestations de 2021 à 2024. Le député de la Coalition Sénégal Kessé a poussé la bande à Ousmane Sonko à commettre une grosse erreur tactique. Désormais, Amadou Ba et Cie n’ont plus droit à l’erreur.

Le bureau de l’Assemblée nationale a rejeté la proposition introduite par le député non-inscrit Thierno Alassane Sall pour une abrogation de la loi d’amnistie. Le texte a été rejeté pour «non-conformité budgétaire». «Après examen du texte, il a été constaté que cette proposition ne respecte pas les exigences constitutionnelles en matière budgétaire, entraînant ainsi son rejet pur et simple», a déclaré le premier vice-président du Bureau, Ismaila Diallo.

À la place, l’Assemblée nationale a préféré retenir celle de Amadou Bâ de Pastef relative à une «loi interprétative». En effet, le bureau a validé, mercredi 26 février 2025, à l’issue de sa réunion, la proposition de loi déposée par le parti au pouvoir relative à une abrogation partielle et une révision de certains articles de la loi d’amnistie générale pour tous les faits ayant trait aux manifestations politiques qui ont émaillé le Sénégal entre mars 2021 et février 2024. Cette proposition va dans le sens d’une abrogation partielle et d’une révision de certains articles. Ce qui ne convainc pas au sein de l’opposition. Mais aussi dans le Pastef où des questions commencent à être soulevées.

Mais en rejetant la proposition de loi du député Thierno Alassane Sall, visant à abroger totalement la loi d’amnistie, avec un argument aussi fragile, Pastef est tombé dans son propre piège. Depuis leur prise du pouvoir, les Patriotes traînent des pieds sur la question. Ils n’avaient posé aucun acte concret. À chacune de leur communication, les partisans de Ousmane Sonko étaient dans le clair-obscur. Une situation que les victimes de ces événements ont toujours dénoncé avec la dernière énergie.

Acculé par Thierno Alassane Sall, le Pastef est contraint de proposer dans la foulée un projet de loi pour contrecarrer le leader de la République des Valeurs. Contrairement à ce que les sénégalais attendaient, Pastef a proposé une abrogation partielle. Donc le régime va choisir les points qui seront amnistiés. D’ailleurs, de nombreux observateurs de la scène politique estiment que le choix d’abrogation partielle sonne comme un aveu. Le parti au pouvoir semble reconnaître qu’il a quelque chose à protéger sous le couvert de cette loi d’amnistie. Sinon, pourquoi hésiter à la supprimer totalement ?

Cette approche sélective pose un véritable problème. En ne remettant en cause que les faits imputables à l’ancien régime, elle empêche toute enquête sur d’autres responsabilités potentielles. Certains faits méritent toute la lumière. Des personnes s’étaient transformées en casseurs, pilleurs. Ils sont différents de ces jeunes qui défendaient un idéal. Ne serait-ce que pour cela, Amadou Ba et Cie doivent prendre les bonnes décisions.

Mais attention, la proposition de Thierno Alassane Sall prévoyait une annulation totale de la loi d’amnistie. Si elle avait été adoptée, elle aurait pu entraîner des conséquences judiciaires pour des figures politiques de premier plan, comme Ousmane Sonko, qui risquerait alors la pprison. Alors, les sénégalais peuvent comprendre cette stratégie du Pastef. Mais celà ne doit pas être un prétexte pour occulter certains dossiers qui méritent d’être élucidés. Dans le cas contraire, Pastef aura trahi les martyrs.

Thierno Alassane Sall a réussi à faire bouger le Pastef. Désormais, Ousmane Sonko et Cie ne peuvent plus faire machine arrière. Ils sont obligés d’aller jusqu’au bout de leur logique. Un seul faux pas et ils se mettront à dos cette jeunesse qui s’est sacrifié pour le PROJET du duo en place. Avec la situation sociale tendue, ce régime ne peut pas échouer sur cette question qui tient en haleine toute une nation !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn