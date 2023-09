Faux ! Cissé Lo ne soutient pas Idrissa Seck mais bien Amadou Bâ (démenti)

Suite à mon article sur www.xibaaru.sn, et dont le titre est «Cissé Lô réapparaît, lâche Macky et soutient Idrissa Seck», je viens apporter un démenti cinglant sur ce prétendu soutien de Moustapha Cissé Lô qui non seulement exprime son soutien total à Amadou Bâ par ailleurs candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar. Mais est quelqu’un que l’ancien président du parlement de la Cedeao a toujours vanté ses qualités.

La vidéo qui m’a permis de support pour mon article m’a été confirmé qu’elle date de plus de 5 ans et que des esprits mal intentionnés ont remis en ligne pour raconter des balivernes.

Nous publions ci dessous le démenti de Cissé Lô et l’interview pour renforcer les propos qui solidifie le soutien total et indéfectible de Moustapha Cissé Lô.

Moustapha Cissé Lô sur la Présidentielle de 2024 : « J’exprime mon total soutien à Amadou Bâ… »

Moustapha Cissé Lô sort du bois. L’ancien Président du Parlement de la CEDEAO se prononce, enfin, sur l’élection présidentielle du 24 Février 2024 prochain. Ainsi, il balaie d’un revers de la main le soutien à lui prêté au candidat du parti Rewmi, Idrissa Seck, dans une vidéo. Il clame à qui veut l’entendre : « Cette vidéo date de plus de cinq années. C’est de la pure manipulation, c’est infondé. Je n’ai pris aucun engagement. Je suis avec le candidat choisi par le Président Macky, le candidat de la Coalition BBY, en l’occurence, Amadou Bâ. Je lui exprime mon soutien total. Tout le reste n’est que mensonge creux et histoire à dormir debout », tonne El Pistolero.

Depuis quelque temps, une vidéo circule où vous faites part de votre soutien à Idrissa Seck, patron du parti Rewmi pour la Présidentielle de 2023. C’est vrai, cela?

C’est pas vrai du tout. C’est infondé. Jusqu’à cette date, je n’ai pris aucun engagement dans ce sens. Cette vidéo date de plus de 5 ans. Pendant ce temps, je n’étais pas en odeur de sainteté avec beaucoup de nos partisans. Ils ont attendu cette date pour faire dans la manipulation. A partir de ce jour, ils m’ont donné l’occasion d’adresser aux sénégalais d’ici et d’ailleurs. Je soutiens le candidat de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yaakar, qui se trouve être M. Amadou Bâ. Je le dis et je l’assume.

Donc, vous allez battre camapgne pour lui.

Permettez-moi, tout d’abord, de remercier le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall pour ce choisi judicieux. J’exprime mon total soutien à Amadou Bâ. C’est un haut fonctionnaire de l’Etat du Sénégal. Il est compétent, sérieux, travailleur. Avec lui, le Sénégal pourra poursuivre son chemin vers l’émergence socio-économique.

Et quel appel vous comptez lancer au peuple?

J’ai déjà commencé le travail. L’élection de Amadou Bâ à la magistrature suprême, j’en fais une affaire personnelle. Je lance aussi un vibrant appel à tous mes militants, sympathisants et connaissances d’oeuvrer pour soutenir cette candidature de raison. Aux sénégalais d’ici et de la diaspora, je dis de reserrer, aux mieux, les rangs de la cohésion pour une large victoire de notre candidat au premier tour en 2024. Pour conclure, je dois dire que je reste et demeure un fervent souteneur du Président Macky. Il est mon seul et unique leader politique.

Je présente mes plates excuses au président Moustapha Cissé Lô et à tous les lecteurs de www.xibaaru.sn.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn