Faux documents administratifs : Démantèlement d’un réseau par la Sûreté urbaine de Dakar

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a réussi un important coup de filet avec l’interpellation de trois (03) individus impliqués dans un vaste réseau de falsification de documents administratifs. Les faits reprochés incluent le faux et usage de faux, le faux en écriture publique ainsi que la complicité de ces infractions graves.

L’affaire a éclaté suite à une alerte émise par la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF). Celle-ci avait constaté l’utilisation de faux extraits de naissance pour l’obtention de cartes nationales d’identité au profit de ressortissants étrangers. Convoqués par les enquêteurs, les premiers mis en cause ont reconnu les faits, précisant avoir acquis les documents contre paiement de 75 000 FCFA.

Poursuivant leurs investigations, les policiers ont mis la main sur le cerveau du réseau, domicilié à Niangue. La perquisition menée à son domicile a permis de saisir un important arsenal de faux documents, notamment : 34 certificats de domicile vierges ; 1 certificat de bonne vie et mœurs ; 1 copie de permis de conduire ; 3 copies de passeports sénégalais ; 17 extraits de naissance vierges ; 24 copies de cartes nationales d’identité ; extraits de naissance remplis avec de faux cachets ; 7 copies littérales vierges portant cachets et signatures ; 2 copies littérales remplies et 9 cartes d’identité scolaires vierges avec cachets et signatures.

Les trois individus interpellés ont été placés en garde à vue. L’enquête, toujours en cours, vise à identifier et interpeller tous les membres de ce réseau spécialisé dans la falsification de pièces d’état civil et administratives.

Les autorités rappellent que la lutte contre la fraude documentaire reste une priorité pour les forces de sécurité. Elles invitent la population à signaler toute activité suspecte en contactant gratuitement les numéros 17 ou 800 00 12 12. La Police nationale reste pleinement mobilisée pour assurer la sécurité des citoyens et la fiabilité des documents administratifs du pays.