Marvel Ndoye adresse dix (10) questions au député Guy Marius Sagna

TITRE CONTRIBUTION : 10 questions à Guy Marius Sagna. (de Marvel Ndoye)

1° En Juin 2021, de généreux contribuables se sont cotisés pour t’acheter une voiture. L’année qui a suivi, au début de la 14ème législature, une indemnité véhicule de 900 000 f par mois t’a été octroyée. Pourquoi n’as-tu pas renoncé à cette indemnité afin de soulager nos maigres ressources, d’autant plus que tu étais déjà véhiculé ?

2° Lequel de ces 2 députés est le plus patriote ?

a) Le député (toi) qui propose de se mettre en poche 900.000 f par mois comme indemnité véhicule aux frais du contribuable, soit 54 millions en 5 ans ? Idem pour son remplaçant à la prochaine législature.

b) Le député qui propose plutôt de convertir ces 54 millions en un véhicule qui sera la propriété de l’assemblée nationale, même au bout des 5 ans ? Ainsi il peut être affecté au prochain député ou revendu au sortant s’il en a les moyens.

3° Si tu trouves que 54 millions pour une voiture c’est scandaleux, pourquoi ne trouves-tu pas alors scandaleux de te mettre en poche ces 54 millions en qui d’indemnité véhicule ? Surtout qu’en ce qui te concerne tu as déjà un véhicule ?

4° Touches-tu effectivement un second salaire en ta qualité de parlementaire CEDEAO, un salaire qui se situe entre 4 et 5 millions CFA ? Afin de soulager nos maigres ressources, as-tu renoncé au salaire et aux indemnités qui te sont versés au niveau national ? Si non, pourquoi ?

5° Lorsque tu parles de l’appui financier octroyé aux députés, fais-tu référence à l’avance sur salaire accordé aux députés qui en ont fait la demande ? Si oui, pourquoi ne pas l’avoir précisé ? En quoi un député ou un fonctionnaire ou un employé qui demande une avance sur son propre salaire est-ce un scandale ? Ça dérange ou impacte qui ?

6° Lorsque tu parles des pratiques de distribution de Soukeurou Kor au sein du groupe parlementaire, fais-tu référence aux dattes qui sont offertes aux députés ? Si oui, pourquoi ne pas avoir précisé cela ? En quoi est-ce une pratique inacceptable ? En quoi cela gonfle-t-il le budget de l’Assemblée Nationale ?

7° As-tu voté le budget de l’Assemblée Nationale ? Si oui, en quoi une dépense effectuée car prévue dans ce budget que tu as voté est-elle scandaleuse ? Pourquoi as-tu voté un budget qui contenait 900 000 f d’indemnité véhicule et tout ce que tu dénonces ?

8° Pour être élu député, tu as été porté par un parti. A l’assemblée tu fais partie du groupe parlementaire formé par ce parti Pastef. Trouves-tu logique de te précipiter pour publier ton bilan personnel sans attendre celui de ton groupe Pastef, alors que sans le parti, et sans les députés de ta mouvance tu ne peux rien faire passer à l’assemblée ?

9° Crois-tu être plus honnête, plus patriote, que tes camarades députés Pastef ?

10° Ne penses-tu pas que le Sénégal d’aujourd’hui a plus de défis à relever que de se focaliser sur le cout d’un tapis, ou d’une machine à café, ou d’un bureau, ou d’une boite de dattes ? N’y a-t-il pas plus important que de polémiquer sur le droit d’un député de percevoir une avance sur salaire de 300 000 f ?

J’ose espérer que tu apporteras des réponses à ces questions

MARVEL NDOYE

Email : marvel@hotmail.fr