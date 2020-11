Faux Serigne Mbacké Ndiaye…Antoine Diome est bien membre de l’APR

Serigne Mbacké Ndiaye a tout faux ! Dans une publication faite sur sa page Facebook, l’ancien bras droit de Me Wade déclare : » La nomination d’un Ministre de l intérieur non membre de Parti politique est une vieille revendication de l’opposition. Elle en faisait même une exigence. Eh bien le Président Macky Sall vient de satisfaire cette revendication en nommant à ce poste un Magistrat de haut rang, crédible, courtois, rigoureux, sérieux et compétent. Faites un tour au palais de juste, Magistrat de siège comme sans oublier les avocats sont unanimes. Tony, comme on l appelle, est bon. Alors cette nomination est un pas de plus dans le cadre de l’approfondissement de notre démocratie ».

En écrivant ceci, soit Serigne Mbacké Ndiaye ne maîtrise pas ce qu’il dit soit il essaie de défendre le « diable ». En effet, notre confrère Mouth Bane dans ses investigations avait réussi à prouver que le nouveau ministre de l’intérieur est bien membre de mouvance présidentielle. « Antoine Diome habite Khombole. Il finance Apr dans cette localité. Il est un militant de l’Apr. Sa nomination ne peut pas rassurer l’opposition par rapport au choix d’une personnalité neutre car Antoine est de l’Apr. En plus, lorsque le pouvoir a voulu écarter des opposants comme Karim Wade, il fait partie des gens qui ont été utilisés. C’est un personnage zélé et cela se voyait dans la conduite du procès de Karim Wade. Sa nomination au ministère de l’intérieur est une grosse, grosse, grosse erreur de Macky Sall », informe notre confrère.

Alors Serigne Mbacké Ndiaye a tout faux, Antoine Diome est bien membre de l’Alliance pour la République (APR).