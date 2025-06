Fédération sénégalaise de football : Mady Touré, le choix de la vision (Par Mamadou B. Gueye)

Le 4 juin 2025, depuis la Mecque, Mady Touré a annoncé officiellement sa candidature à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Ce n’est pas une simple déclaration de candidature. C’est un appel à un renouveau, à une gouvernance modernisée, fondée sur l’expérience, la rigueur et une vision claire. À l’heure où le football sénégalais cherche à consolider ses acquis tout en préparant son avenir, Mady Touré incarne, sans conteste, un profil légitime, audacieux et inspirant pour prendre les rênes de la FSF.

Un homme de terrain, un bâtisseur reconnu

Fondateur et président de l’Académie Génération Foot, Mady Touré est une figure emblématique du football de formation au Sénégal. Son académie, partenaire du FC Metz en France, est une véritable fabrique de talents. C’est de là qu’ont émergé des stars comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr ou encore Pape Matar Sarr. Ce palmarès n’est pas le fruit du hasard. Il résulte d’une méthode, d’un travail structuré, d’une vision à long terme. Mady Touré a prouvé qu’il sait détecter, encadrer et propulser les jeunes vers l’élite. C’est précisément ce type de leadership dont la FSF a besoin : quelqu’un qui connaît les réalités locales, mais aussi les standards internationaux du football moderne.

Une gouvernance tournée vers l’inclusion et la performance

Le projet porté par Mady Touré est ambitieux, mais réaliste. Il entend mettre en place une gouvernance plus lisible, plus dynamique, fondée sur l’intelligence collective. Cela signifie donner une place centrale aux clubs, aux femmes, aux amateurs comme aux professionnels. C’est un changement de paradigme : passer d’un fonctionnement pyramidal à un modèle collaboratif. Cette approche inclusive est essentielle pour renforcer la cohésion du football sénégalais et tirer profit de tous les talents, sur et en dehors du terrain.

Un souffle nouveau face à l’usure du pouvoir

Depuis 2009, la FSF est dirigée par Me Augustin Senghor. Si ses mandats ont vu quelques progrès, l’heure est venue de renouveler les idées, de dynamiser les processus, et surtout, de reconnecter l’institution aux réalités du football de base. Mady Touré n’en est pas à sa première tentative; il s’était déjà présenté en 2021; mais cette fois, son projet semble plus structuré, plus consensuel et porté par une véritable volonté de transformation. Il ne s’agit pas d’un affrontement personnel, mais d’un choix entre continuité statique et nouvelle impulsion.

Un projet au service de tous les acteurs du football

L’accent mis par Mady Touré sur la formation, l’emploi et la compétitivité est une réponse directe aux besoins criants du football sénégalais : structuration des ligues inférieures, professionnalisation de l’encadrement, création d’emplois autour de l’écosystème du football, mais aussi amélioration de la compétitivité de nos clubs sur la scène continentale. Ce sont des engagements concrets, portés par un homme dont la parole est respectée et les résultats visibles.

L’heure du changement, l’heure de la compétence

Le football sénégalais est à un tournant. Après le sacre continental en 2022, l’élan populaire autour des Lions doit être capitalisé pour bâtir une institution à la hauteur des ambitions nationales. Mady Touré incarne cette alternative crédible, celle d’un dirigeant visionnaire, proche du terrain, respecté à l’international, et déterminé à faire du football un levier de développement pour la jeunesse sénégalaise.

Le 2 août prochain, les présidents de clubs et de ligues auront une responsabilité historique : choisir non seulement un homme, mais un cap. Avec Mady Touré, c’est l’intelligence du cœur et de l’expérience qui frappe à la porte de la FSF. Il est temps d’ouvrir cette porte pour l’avenir du football sénégalais. Gageons que l’ensemble des électeurs s’approprient cette évidence afin de faire l’essentiel le jour du choix en jouant la carte le Mady Touré !

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste écrivain.