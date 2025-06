Le député Ousmane Diop du Pastef s’insurge contre la distribution des moutons de la DER

Je tiens à exprimer, avant toute chose, mon entière solidarité aux actions gouvernementales engagées pour soulager les populations et renforcer la résilience sociale. J’apprécie particulièrement les efforts fournis par la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), qui joue un rôle central dans le soutien à l’initiative économique et à l’autonomisation des couches vulnérables.

Cependant, il est de mon devoir d’attirer l’attention sur certains aspects perfectibles. La récente distribution de moutons, bien qu’initiée dans un esprit de soutien social, soulève de légitimes interrogations en matière de transparence, de traçabilité et d’équité.

Sur quelle base ces moutons sont-ils distribués ? Quels sont les critères objectifs retenus pour identifier les bénéficiaires ? S’agit-il d’une aide sociale véritablement ciblée vers les plus démunis ou d’une opération politicienne mal déguisée ? Le peuple, en toute légitimité, attend des réponses claires.

Qui sont les personnes ou les entités en charge de dresser les listes de bénéficiaires ? Ces listes sont-elles validées par des commissions indépendantes ou établies selon des considérations partisanes ? Le flou qui entoure ces opérations alimente les frustrations et sape la confiance.

Est-ce un don ou un prêt ? Et si c’est un prêt, quelles en sont les modalités de remboursement ? Existe-t-il un mécanisme de suivi ? Le manque d’informations précises brouille la perception de cette initiative.

Par ailleurs, les médias ont révélé la mort prématurée de nombreux moutons, bien avant leur livraison. Cela soulève de graves questions sur la qualité, la logistique et les responsabilités dans la chaîne de distribution. Un audit rigoureux, indépendant et public s’impose pour tirer toutes les leçons de cette situation.

Je tiens à réaffirmer ici mon soutien au travail de la DER/FJ. C’est une structure qui a fait ses preuves sur de nombreux volets. Mais face à des actions d’envergure nationale comme celle-ci, un changement de paradigme s’impose : il est d’un impératif catégorique d’inscrire ces initiatives dans un cadre plus transparent, plus équitable et plus participatif. Il en va de la crédibilité de l’action publique, mais surtout de la dignité des populations ciblées.

Ce genre d’opérations, si elles ne sont pas repensées en profondeur, risquent de rappeler des pratiques anciennes de clientélisme que notre démocratie doit dépasser. Le Sénégal mérite mieux : une gouvernance qui respecte l’éthique, la justice sociale et l’efficacité.

Nous appelons donc à une réorientation méthodologique de ces programmes, pour qu’ils répondent pleinement aux attentes des populations dans un esprit de responsabilité, de transparence et d’équité.

Ousmane Diop Pastef Kébémer.