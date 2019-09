Le défenseur central de Liverpool Virgil van Dijk a été nommé comme le meilleur joueur de la saison 2018-2019 ce Jeudi par l’UEFA . Un choix que n’a pas compris Rio Ferdinand. “Il n’y a aucun doute sur le fait que Virgil van Dijk est le meilleur défenseur de la planète aujourd’hui. Mais quand un joueur met 50 buts sur une saison comme l’a fait Messi, ou que Cristiano remporte trois trophées, avec en plus un impact considérable sur un nouveau championnat, et aussi au niveau international, vous ne pouvez pas ignorer tout ça”, a fait remarquer l’ancien joueur de Manchester United pour BT Sport.

“Les gens disent : ‘C’est un peu chiant que ces deux-là raflent tout.’ Oui, mais ils ont atteint des sommets jamais vus auparavant, et ce pendant 12, voire 15 ans. Je suis un défenseur central, donc je suis évidemment ravi que Van Dijk ait été salué, il est un beau lauréat, mais quand un homme met 50 buts, vous ne pouvez pas donner le trophée à un autre. Je ne dépenserais pas mon argent durement gagné pour voir un défenseur. Divertissez-moi ! Je veux qu’on me fasse lever de mon siège, je veux crier, et pouvoir dire : ‘Oh mon Dieu, quelle performance, quel but !’ Pour moi, la chose la plus difficile dans un match, ça reste de faire trembler les filets”, a rajouté l’Anglais.