Fêtes de fin d’année : l’État met en garde contre l’usage dangereux des pétards

À l’approche des festivités de fin d’année, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique tire la sonnette d’alarme face à la recrudescence de l’utilisation d’engins pyrotechniques, communément appelée « guerre des pétards », observée dans certains quartiers de la capitale.

Dans un communiqué rendu public, les autorités soulignent que ce phénomène constitue une menace sérieuse pour la sécurité des personnes et des biens, ainsi que pour la tranquillité publique. Les risques d’incendies et de blessures graves liés à ces pratiques sont jugés particulièrement préoccupants.

Le ministre de l’Intérieur rappelle que l’importation, la commercialisation, la détention et l’utilisation de pétards et d’engins explosifs sont strictement réglementées par la loi. Il insiste sur le fait que leur usage ne doit en aucun cas servir à nuire ou à blesser.

Face à cette situation, des instructions fermes ont été données aux Forces de Défense et de Sécurité afin de renforcer les opérations de contrôle, de prévention et de répression sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le ministère en appelle au sens de responsabilité des parents, des leaders communautaires et de l’ensemble des citoyens, les exhortant à sensibiliser les jeunes et à contribuer au maintien d’un climat de paix et de sécurité durant cette période festive.

Les autorités rappellent enfin que les fêtes de fin d’année doivent rester des moments de joie, de partage et de solidarité, et non une source de peur ou de danger pour les populations.