Rapport ITIE 2024 : Gueum Sa Bopp saisit le Pool judiciaire financier

Le mouvement Gueum Sa Bopp – Les Jambaars a annoncé, ce lundi, le dépôt imminent d’une plainte devant le Pool judiciaire financier (PJF) contre le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre des Mines et de l’Énergie Biram Soulèye Diop, ainsi que le directeur général de PETROSEN, Talla Guèye. Cette action judiciaire s’appuie sur les révélations contenues dans le rapport ITIE 2024 relatif à la gestion des ressources extractives du Sénégal.

Dans un communiqué, le président du mouvement, Bougane Guèye, informe l’opinion nationale et internationale que la plainte sera déposée ce mardi à 11 heures. Il invoque des « constats graves, précis et officiellement validés » figurant dans le rapport ITIE 2024, un document public endossé par l’État du Sénégal.

Selon Gueum Sa Bopp, la plainte vise la responsabilité des trois autorités en raison de leurs fonctions respectives : le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement et garant de la cohérence de l’action publique ; le ministre de l’Énergie, autorité de tutelle du secteur extractif ; et le directeur général de PETROSEN, chargé de la gestion opérationnelle des ressources pétrolières et gazières.

Le mouvement précise qu’il ne s’agit ni d’un procès politique ni d’un acharnement personnel, mais de l’exercice d’un droit citoyen face à des faits documentés, dont seule la justice est habilitée à apprécier la qualification pénale.

Au cœur des griefs figure un écart non réconcilié de 2,48 milliards de FCFA relevé dans le rapport ITIE 2024. Selon le document, le rapprochement des revenus extractifs pour l’année 2024 n’a couvert que 91,89 % des flux déclarés. Bien que cet écart soit qualifié de « non significatif » sur le plan technique, Gueum Sa Bopp estime qu’il est politiquement, financièrement et juridiquement préoccupant.

Le mouvement souligne également que 7 % des paiements déclarés proviennent de formulaires non certifiés, en violation des exigences minimales de fiabilité prévues par la norme ITIE.

Gueum Sa Bopp pointe par ailleurs le champ pétrolier de Sangomar, présenté comme l’un des manquements les plus graves. Alors que la production a officiellement démarré en juin 2024, le rapport ITIE établit que la part de production revenant à l’État sénégalais n’a été retracée dans aucune déclaration pour l’année 2024.

Les incohérences entre les données fournies par PETROSEN et Woodside Energy, notamment sur les volumes de Profit Oil, renforcent, selon le mouvement, l’opacité entourant cette exploitation. Plus troublant encore, les recettes issues de cette production n’apparaissent qu’en 2025, alors que la commercialisation est intervenue en 2024.

Le communiqué relève également une pratique déjà dénoncée par la Cour des comptes : des paiements effectués par Woodside en 2024 auraient été encaissés la même année, mais comptabilisés sur l’exercice 2023. Pour Gueum Sa Bopp, cette situation porte atteinte au principe de sincérité des comptes publics et alimente les soupçons d’une manipulation des exercices budgétaires.

D’autres insuffisances sont également mises en avant, notamment un cadastre minier jugé incomplet, incapable d’identifier clairement l’ensemble des titres, renouvellements et transferts, ainsi que des lacunes dans le registre des bénéficiaires effectifs. Le rapport ITIE 2024 relève en effet l’absence d’informations essentielles telles que les pourcentages de détention, les modalités de contrôle ou l’identification des personnes politiquement exposées.

Pour Gueum Sa Bopp, ces dysfonctionnements ne sont pas nouveaux. « Année après année, les mêmes recommandations reviennent : fiabilisation des déclarations, traçabilité des revenus pétroliers, complétude du cadastre, transparence sur les bénéficiaires effectifs », déplore le mouvement, qui estime que rien n’a été structurellement corrigé.

Face à la gravité et au caractère répétitif de ces manquements, le mouvement annonce le dépôt officiel de sa plainte ce mardi, avec le rapport ITIE 2024 comme pièce centrale du dossier. « La transparence ne se proclame pas. Elle se démontre, chiffres à l’appui et comptes à l’équilibre », conclut le parti de Bougane Guèye.