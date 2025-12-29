Affaire de la dame tuée par balle à Keur Mbaye Fall : le mari placé en détention, ses proches sous contrôle judiciaire

Du nouveau dans l’enquête sur la mort par balle d’une femme à Keur Mbaye Fall. Le mari de la victime, principal suspect dans cette affaire, a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du 2ᵉ cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Selon des sources de Seneweb, le père du mis en cause, K. Diop, sa mère F. B. F., ainsi que sa supposée petite amie ont, quant à eux, été placés sous contrôle judiciaire. Un autre protagoniste, Diakhoumpa, présenté comme un ami du suspect principal, a été placé sous bracelet électronique.

Ainsi, P. M. Diop, vendeur de téléphones de profession, passera sa première nuit en prison dans le cadre de cette affaire portant sur le meurtre présumé de son épouse, Binetou Guèye. En revanche, ses parents, sa compagne présumée et son ami, interpellés pour diverses infractions, ont été remis en liberté ce lundi, après plusieurs retours de parquet.

Les investigations menées par les gendarmes de la brigade territoriale de la Zone franche industrielle, relevant de la compagnie de Keur Massar, ont permis de réunir des indices graves et concordants orientant l’enquête vers la thèse du meurtre. De nombreuses incohérences auraient été relevées dans les déclarations du mari de la victime.

Initialement poursuivi pour homicide involontaire, le suspect est désormais mis en cause pour meurtre, détention illégale d’arme à feu et défaut de documents administratifs relatifs à l’arme.

Lors de son audition, P. M. Diop avait déclaré avoir acheté le pistolet de marque Taurus à Saly, quelques jours avant les faits. Toutefois, l’exploitation du téléphone de la victime a révélé qu’il avait transmis, via WhatsApp, une photo de l’arme à son épouse dès le 7 décembre, remettant en cause sa version, selon des sources proches du dossier.

Les résultats de l’analyse téléphonique et les témoignages recueillis indiquent que le drame serait lié à une affaire de jalousie. L’enquête a également révélé que le suspect aurait loué un appartement à Thiaroye pour sa maîtresse présumée.

Après l’arrestation du principal suspect, ses deux parents biologiques ont été interpellés pour entrave à une enquête judiciaire, les enquêteurs soupçonnant qu’ils aient dissimulé le téléphone de leur fils afin de faire disparaître des éléments de preuve.

Au total, P. M. Diop, ses parents, son ami et sa supposée maîtresse ont été déférés mardi dernier. Le procureur de la République près le TGI de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a requis l’ouverture d’une information judiciaire afin de faire toute la lumière sur cette affaire.