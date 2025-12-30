Amadou Ba…comment le «chef de l’opposition» a raté politiquement 2025

2025 tire sa révérence sur un bilan contrasté du rôle d’Amadou Ba dans l’opposition sénégalaise. Attendu comme principal contradicteur du pouvoir issu du Pastef après la présidentielle, l’ancien Premier ministre s’est montré peu présent dans le débat public, une situation qui alimente les interrogations sur sa capacité à incarner durablement le leadership de l’opposition dans un contexte de recomposition politique.

Arrivé deuxième lors de la présidentielle de mars 2024, Amadou Ba semblait naturellement investi de la lourde tâche d’incarner l’alternative face au nouveau régime du Pastef. Pourtant, au terme de l’année 2025, le constat s’impose avec une froideur chirurgicale : l’ancien Premier ministre a brillé par son absence. En laissant le siège de chef de l’opposition vacant, il n’a pas seulement manqué un rendez-vous avec l’histoire, il a surtout ouvert une brèche dans laquelle s’engouffrent désormais de nouvelles figures plus audacieuses.

L’annonce en grande pompe de la création de son parti, « Nouvelle Responsabilité », avait pourtant laissé augurer une mue politique. On espérait voir le technocrate effacé se transformer en leader d’opinion capable de porter une contradiction structurée. Mais l’élan s’est brisé net. En dépit d’une représentation parlementaire non négligeable de 7 sièges sous la bannière de la coalition « Jàmm ak Njariñ », Amadou Ba a choisi de se murer dans un mutisme qui confine à l’inertie, observant les soubresauts de la vie publique en simple spectateur.

Cette posture de « spectateur engagé », mais silencieux, n’a posé aucun acte politique majeur face à l’hégémonie de plus en plus affirmée du Pastef. Alors que le pays traverse des zones de turbulences économiques et sociales propres à toute première année de mandat, le chef de l’opposition légitime ne propose aucun contre-discours, aucune vision alternative chiffrée. Ce vide programmatique et vocal laisse l’opinion publique orpheline d’une véritable boussole républicaine.

La nature ayant horreur du vide, ce désistement de fait a favorisé l’éclosion de figures autrefois secondaires. Thierno Alassane Sall et Thierno Bocoum, par leur réactivité et leur présence constante sur le terrain médiatique, sont devenus les visages de la résistance. En occupant les plateaux de télévision et en s’emparant des dossiers brûlants, ils ont relégué Amadou Ba au rang de vestige d’un ancien régime, incapable de se réinventer dans la tourmente.

Beaucoup d’observateurs de la scène politique pointent du doigt un positionnement ambigu, presque suspect. Des bruits de couloir suggèrent que des considérations corporatistes pèsent sur son engagement. Une ambivalence préjudiciable au moment où le Sénégal connaît une floraison de chroniqueurs et d’influenceurs qui dictent désormais le tempo de la critique.

En abandonnant le débat à ces acteurs non institutionnels, Amadou Ba donne peu de crédit à la fonction de chef de l’opposition. Il ne s’agit plus seulement d’un manque de charisme, mais d’une démission stratégique qui fragilise l’équilibre démocratique du pays.

L’inaction de 2025 ressemble fort à un rendez-vous manqué avec les militants qui avaient pourtant cru en sa capacité de rassemblement. En ne parvenant pas à fédérer les forces vives autour de « Nouvelle Responsabilité », il a laissé les cadres de sa famille politique s’éparpiller ou rejoindre les rangs de la majorité. Ce manque de poigne laisse présager une désintégration progressive de sa base électorale.

À l’aube des prochaines échéances électorales, cette redéfinition du paysage politique n’est clairement pas à l’avantage de l’ancien Premier ministre. Le temps politique est une denrée rare et l’année 2025 était cruciale pour asseoir une autorité naturelle. Aujourd’hui, il ne suffit plus d’avoir été deuxième à une élection pour exister ; il faut être capable de transformer cette légitimité d’hier en une force d’influence pour demain.

L’année 2025 aura été celle du déclassement pour Amadou Ba. À force de vouloir ménager la chèvre et le chou, il finit par s’exclure lui-même de l’équation présidentielle future. Le Sénégal politique, désormais porté par une dynamique de rupture et de confrontation d’idées, semble s’être habitué à vivre sans son « chef de l’opposition fantôme », tournant la page d’un leadership qui n’aura jamais su s’affirmer.

La rédaction de Xibaaru