Elle se gare sur la bande d’arrêt d’urgence…elle meurt percuté par une voiture

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes.

Vers minuit, une femme de 30 ans circulait sur l’autoroute A8 lorsque, pour une raison encore inconnue, elle s’est arrêtée sur la bande d’arrêt d’urgence.

Quelques instants plus tard, un autre véhicule est arrivé et l’a percuté violemment.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la trentenaire.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.

Source : F D