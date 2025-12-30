Son bras se coince dans le tapis roulant de la station de ski…un enfant de 5 ans décède

Dimanche matin, un enfant de 5 ans se trouvait avec ses parents à la station de ski d’Asarigawa Onsen, à Otaru, au Japon.

Le garçonnet est tombé du tapis roulant qui relie le parking à la piste de ski.

Son bras droit s’est retrouvé bloqué dans le mécanisme de l’installation.

La maman du petit garçon a appuyé sur le bouton d’arrêt d’urgence du tapis roulant. En vain.

Les secours ont mis plus de 40 minutes à extraire la victime du mécanisme.

L’enfant a été transporté à l’hôpital où il est décédé des suites de ses blessures.

Source : F D