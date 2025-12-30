Lotissement Hangar Pèlerin : les détenteurs de titres interpellent le Président Diomaye

Le Collectif des détenteurs de titres du lotissement dit Hangar Pèlerin a adressé, ce 29 décembre 2025, une lettre ouverte au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour alerter sur la situation préoccupante des propriétaires de parcelles concernées par l’annulation partielle dudit lotissement.

Dans leur correspondance parvenue à Xibaaru, les membres du Collectif disent vivre depuis plusieurs mois dans une profonde inquiétude, après les décisions annoncées lors du Conseil des ministres du 12 mars 2025, relatives à l’annulation partielle du lotissement. Une mesure qu’ils disent accueillir avec incompréhension, d’autant plus que les parcelles concernées avaient été attribuées, selon eux, dans le strict respect des procédures administratives en vigueur.

Les détenteurs de titres rappellent que leurs acquisitions ont été faites sur la base de documents réguliers, notamment des baux, des notifications officielles, des paiements domaniaux, des contrôles de la DSCOS, ainsi que des autorisations de construire délivrées par les services compétents. Ils tiennent à préciser qu’ils ne sont « en aucun cas des spéculateurs », mais des citoyens de bonne foi ayant investi leurs économies personnelles ou contracté des emprunts pour accéder à un droit légalement acquis.

Tout en exprimant leurs préoccupations, les membres du Collectif saluent néanmoins certaines avancées enregistrées dans le traitement du dossier. Ils citent notamment l’examen de la question foncière lors des Conseils des ministres des 12 et 18 juin 2025, ainsi que l’audience accordée par le Directeur des Domaines, qu’ils interprètent comme une volonté de l’État de renforcer la sécurité juridique des droits fonciers.

Dans cet esprit, le Collectif sollicite l’instauration d’un cadre de concertation formel avec les autorités, afin d’examiner de manière sereine et inclusive les solutions envisageables. Il estime qu’un dialogue structuré permettrait de trouver une issue juste et conforme à l’équité.

S’adressant directement au chef de l’État, les signataires rappellent son engagement à restaurer la confiance des citoyens dans l’administration foncière. Selon eux, un règlement équitable du dossier Hangar Pèlerin constituerait « un signal fort » et un acte emblématique de la rupture annoncée, en faveur de la protection des Sénégalais de bonne foi.

Le Collectif affirme privilégier une régularisation sur le site initial. Toutefois, si cette option devait s’avérer impossible, il demande qu’un éventuel recasement se fasse dans des conditions justes et équitables, notamment sur un site de valeur comparable, avec des superficies équivalentes, en tenant compte des positions initiales et en priorisant les détenteurs légitimes.

Les membres du Collectif se disent pleinement disponibles pour toute rencontre ou participation à une commission que les autorités jugeraient utile, dans l’espoir d’une résolution apaisée, conforme aux principes de l’État de droit.