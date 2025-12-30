ARP : Le SAMES et le SUTSAS démentent un communiqué sur le dialogue social

Les sections syndicales SAMES et SUTSAS de l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) ont formellement démenti un communiqué récemment diffusé sous le titre : « Dialogue social : l’ARP met en place des mécanismes durables, gage d’un dialogue permanent et d’une stabilité sociale renforcée ».

Dans une mise au point, les deux organisations syndicales qualifient ce document de mensonger, affirmant qu’il fait état d’une prétendue réunion du Comité de dialogue social tenue le 19 décembre 2025, alors qu’aucun de leurs représentants n’y a participé. Selon elles, le récit présenté est « aussi faux que fallacieux ».

Les syndicats estiment que présenter cette rencontre comme un acte de dialogue social constitue « une contrefaçon manifeste des principes fondamentaux de la concertation », dénonçant une tentative de manipulation de l’information et une dénaturation de la réalité sociale au sein de l’Agence. Ils fustigent également un procédé visant à légitimer artificiellement un processus dépourvu de toute représentativité et de toute légalité.

SAMES et SUTSAS rappellent que le dialogue social ne saurait se décréter par communiqué. Il repose, soulignent-ils, sur la présence et la participation effective des organisations syndicales représentatives, seules habilitées à porter la voix du personnel. À ce titre, ils rejettent toute instrumentalisation du dialogue social à des fins de simple communication institutionnelle.

Les deux syndicats dénoncent avec la plus grande vigueur une manœuvre qu’ils jugent révélatrice d’une méconnaissance inquiétante des règles élémentaires de la concertation, estimant qu’elle ne reflète ni la réalité du climat social à l’ARP ni une volonté sincère d’instaurer un dialogue apaisé et constructif.

Par ailleurs, SAMES et SUTSAS réaffirment leur pleine disponibilité à engager un véritable dialogue social, dans le strict respect du cadre légal, fondé sur la transparence, l’inclusion et le respect mutuel des prérogatives de chaque partie.

Toutefois, ils mettent en garde contre toute tentative future de faire cautionner, par leur silence ou une implication supposée, des initiatives unilatérales et non représentatives. « De telles pratiques ne sauraient recevoir notre assentiment ni engager notre responsabilité », préviennent-ils.