Yeumbeul Nord – Gadaye : les populations interpellent Déthié Fall sur l’état critique d’une voie stratégique

Les habitants de la commune de Yeumbeul Nord tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur l’état jugé « désastreux » de la route reliant la cité ASECNA à Yeumbeul Nord au quartier Gadaye, dans le département de Guédiawaye. Cette voie, qui mène vers la VDN3, est devenue au fil des années un véritable calvaire pour les usagers.

Dans une interpellation adressée au ministre des Infrastructures, Dethié Fall, Papa Cissé, membre du parti La République des Valeurs, porte la voix des populations locales qui dénoncent une route non goudronnée, extrêmement étroite, difficilement praticable et insuffisamment éclairée, constituant un danger permanent aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons.

Longue de moins de 200 mètres, cette voie est pourtant un axe stratégique. Elle est quotidiennement empruntée par des riverains souhaitant rallier Guédiawaye ou accéder à l’autoroute menant vers Yoff, Cambérène, la Foire, la VDN, Fann, l’UCAD et le centre-ville de Dakar. Les cars rapides de type Tata y circulent également, contraints de passer à tour de rôle en raison de l’exiguïté du passage.

Selon les populations, les travaux routiers à cet endroit sont à l’arrêt depuis plusieurs années. Malgré les visites successives de l’ancien président Macky Sall et, plus récemment, du président de la République Bassirou Diomaye Faye dans la zone, aucune solution durable n’a encore été apportée, regrettent-elles.

La situation est d’autant plus préoccupante que cette voie constitue un point de blocage majeur pour les services d’urgence. « Les véhicules des forces de défense et de sécurité, les ambulances ou encore les sapeurs-pompiers peuvent y rester coincés pendant près de quarante minutes en cas d’intervention urgente », alerte Papa Cissé.

Face à ce qu’elles considèrent comme une négligence prolongée, les populations de Yeumbeul Nord et des quartiers environnants annoncent la tenue prochaine d’une manifestation pacifique pour dénoncer leurs conditions de mobilité. À travers cette sortie, elles lancent également une invitation au ministère des Infrastructures afin qu’une mission se rende sur les lieux pour constater de visu l’ampleur du problème et engager des mesures urgentes.