FIARA 2026 : Le président Diomaye plaide pour une souveraineté alimentaire au Sénégal

En visite à la 26e édition de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA), ce samedi à Dakar, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son ambition de faire de l’agriculture le socle de l’indépendance économique du Sénégal.

Convaincu que le pays dispose des atouts nécessaires pour atteindre la souveraineté alimentaire, le chef de l’État a souligné que l’agriculture ne doit plus être perçue comme une simple activité de subsistance, mais comme un véritable levier stratégique. « Le Sénégal peut transformer sa production et devenir un grenier pour d’autres nations, grâce à ses ressources hydriques, ses terres arables et l’expertise de ses acteurs », a-t-il déclaré devant les exposants.

Impressionné par la diversité et la qualité des produits agroalimentaires présentés, Bassirou Diomaye Faye s’est réjoui de l’engagement croissant des jeunes et des femmes dans le secteur. Selon lui, cette dynamique traduit une évolution positive : « L’agriculture, longtemps délaissée, suscite désormais une passion nouvelle. L’élevage aussi, autrefois cantonné à certaines catégories, attire aujourd’hui une jeunesse motivée. »

Le président a insisté sur l’importance de la formation et de l’enseignement comme leviers pour consolider cette tendance. Pour lui, l’enthousiasme observé à la FIARA est le signe que « le socle du développement économique du pays est en train de se constituer de manière solide ».