Journée mondiale de l’autisme : La formation, un réel tremplin pour les groupes à besoins spécifiques

Une vingtaine de bénéficiaires à besoins spécifiques présentés par l’association Enfants Soleil et composés d’autistes, de déficients intellectuels, de personnes atteintes de trisomie 21 et de sourds muets ont été formés en Pâtisserie à Dakar en 2025 par l’Office national de Formation professionnelle (ONFP).

Une session qui a permis de constater un réel penchant des bénéficiaires pour la formation professionnelle. Ce qui a fait dire à la maman de l’un d’eux que son fils ne jurait plus, que par la formation professionnelle depuis son expérience avec l’ONFP. « Ce sont des enfants qui ont besoin d’une autre approche que celle que leur offre l’enseignement classique où ils s’ennuient, alors que la formation professionnelle, poursuit-elle, du fait de leur extrême sensibilité, leur donne l’occasion de toucher, de mettre la main à la pâte, comme on dit, d’être en action pour laisser cours à leurs sensations ».

C’est ainsi que l’ensemble des parents des bénéficiaires de cette session, a souhaité la création de centres de formation professionnelle spécialisés sur les groupes à besoins spécifiques. Ceci devrait faciliter leur insertion, à l’en croire. Une perspective à laquelle a souscrit l’ONFP, par la voix de son Directeur Général qui s’était rendu sur le site de formation où il a rencontré les parents. Pour M. Mouhamadou Lamine Bara LO, l’ONFP dont l’une des offres de services est la construction et l’équipement de centres de formation entend bien poursuivre sa dynamique d’inclusion en s’y intéressant.

Durant la formation, les interactions entre le formateur et les jeunes à besoins spécifiques et les apprentissages ont été facilité par un éducateur spécialisé tel que prévu dans la démarche pédagogique de la formation.

Il s’est agi d’une démarche individualisée, inclusive, structurée centrée sur leurs capacités plutôt que sur leurs limitations.

Il est à noter aussi l’implication active des parents dans les apprentissages qui a contribué à l’évolution des enfants dans un cadre rassurant et cohérent pour les enfants.

Toute cette prise en charge a permis un déroulement réussi de la session à la satisfaction de toutes les parties prenantes dont l’ONFP qui a prévu de renouveler l’expérience avec une innovation de taille en associant la boulangerie à la Pâtisserie cette année.

Conformément aux orientations des nouvelles autorités, l’inclusion sociale est une option résolue dans les interventions de l’ONFP qui avait aussi ciblé plus d’une cinquantaine de bénéficiaires présentés à Dakar par le centre Talibou Dabo formés en bureautique. A Kaolack, le Service régional de l’Action sociale du ministère de la famille, des Solidarités et de l’Action sociale a présenté les bénéficiaires formés en Pâtisserie. A Sédhiou, les membres de l’association de femmes handicapées ont été formées en transformation de fruits et légumes (TFL) et à Dakar ceux de l’association des citoyens handicapés modèles du Sénégal ont bénéficié d’une formation en coupe-couture. Pour rappel, toutes ces formations sont offertes gratuitement grâce à la Contribution forfaitaire à la charge de l’employeur allouée par l’Etat d’une part et d’autre part les budgets de programmes de formation confiés à l’ONFP par des organismes publics et privés nationaux et internationaux.

Démembrement du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, l’ONFP qui est un acteur stratégique du développement des compétences joue un rôle central dans le renforcement de l’employabilité au Sénégal.