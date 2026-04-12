Karbala : Le sens du sacrifice (Par Rassoul Bâ)

Dans la conscience chiite, le sacrifice n’est pas perçu comme une disparition tragique mais comme une victoire éthique, du bien contre le mal : mieux vaut mourir avec dignité que de vivre le déshonneur et la soumission surtout si la survie de la communauté en dépend.

Cette civilisation est indestructible.

Les imams chiites pour des raisons ésotériques peuvent entrer dans une phase de retraite, d’occultation en restant guide de leur communauté. Une autre forme de sacrifice en se détournant du monde.

Pour eux, le sacrifice est un principe structurant. C’est le charbon du combat. La valeur d’une vie ne se mesure à sa durée mais à sa fidélité à la cause qui régit le chiisme. Il s’inscrit dans des dynamiques familiales de père en fils.

Cette tradition est issue de l’imaginaire de Karbala où les martyrs sont célébrés. L’acte fondateur étant le sacrifice de Hussein.

Là où un observateur occidental peut voir » une culture de mort », les chiites y voient une culture de dignité, d’épanouissement et de réalisation spirituelle.

Deux visions, l’une centrée sur l’individualisme, l’autre sur la fidélité à un idéal transcendant.

L’Occident ne comprend pas toujours l’Orient. L’erreur d’appréciation de Donald Trump et de Netanyahu se situent à ce niveau.

L’histoire montre que l’Orient a conquis l’Occident par la pensée et la foi.

Ces deux incultes ne croient qu’à la force. Ils sont inscrits désormais dans la mémoire tragique des chiites tel Yazid Mouhawiya.

Une nouvelle ère de malentendus historiques entre l’Occident et l’Orient s’ouvre encore au Moyen-Orient.

Rassoul Bâ, auteur écrivain

Les mémoires de Njoob Jaara.