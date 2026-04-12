Talla Sylla : «Soutenons Macky Sall avec résolution»

L’Élan des Nations (Par Talla Sylla)

Le monde tangue au gré des crises et des tempêtes,

Cherchant une boussole, un Cap, un nouveau jour.

Face aux défis du siècle où la discorde s’entête,

L’ONU cherche une voix, un guide sans détour.

L’Afrique se soulève, unie et souveraine,

Pour offrir aux Nations un bâtisseur de ponts.

Héritier des Jambaars et d’une paix sereine,

Il est le franc trait d’union des horizons.

Du Sud global uni jusqu’aux sièges des Grands,

Où il a su porter le continent au faîte,

Il incarne aujourd’hui ce vaste Élan vibrant,

Pour qu’au sein du Conseil, la justice soit faite.

Pour l’urgence du climat et la refondation,

Pour un monde nouveau, plus juste et salutaire,

Soutenons Macky Sall avec résolution,

Pour porter l’Afrique sur la scène planétaire.

Talla SYLLA