Vol avec violence à Grand Yoff : deux individus interpellés en flagrant délit

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 9 avril 2026, à l’interpellation de deux individus impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs et de vol en réunion avec violence commis sur la voie publique.

Les faits se sont déroulés à la suite d’une patrouille de surveillance menée au marché local, communément appelé « Maket Bi ». Sur place, les éléments de police ont surpris deux suspects en train de tenter de vendre un téléphone portable de type iPhone 12. Incapables de fournir le code de déverrouillage de l’appareil, les deux individus ont rapidement éveillé les soupçons des agents, qui ont décidé de les interpeller pour vérification.

Les premières investigations ont permis de reconstituer le fil des événements. Les mis en cause se rendaient à l’Arène nationale pour assister à un combat de lutte lorsqu’ils ont pris pour cible une jeune femme, à hauteur du quartier Castors. L’un d’eux aurait arraché avec violence le téléphone des mains de la victime avant de s’enfuir en compagnie de son complice.

Après leur acte, les deux suspects se sont dirigés vers le marché de Grand Yoff dans le but d’écouler le téléphone volé auprès d’un receleur habituel, pour un montant de 50 000 FCFA. C’est au moment de cette transaction que les forces de l’ordre sont intervenues, mettant ainsi fin à leur tentative de revente.

Le receleur présumé a toutefois réussi à prendre la fuite et fait actuellement l’objet d’un avis de recherche. Quant aux deux individus interpellés, ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec violence.

L’enquête se poursuit afin de retrouver le receleur en fuite et d’éventuels complices.