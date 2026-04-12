Tensions protocolaires : Deux députés de PASTEF rappelés à l’ordre par un préfet

La cérémonie officielle du festival Pencum Niany, organisée à Koumpentoum, a été marquée par un incident protocolaire impliquant deux députés du parti PASTEF. M. Mbaye et A. Sow ont en effet choisi de ne pas se lever lors de l’entrée du préfet du département, en contradiction avec les usages habituellement observés dans ce type de cadre républicain.

Ce refus n’est pas passé inaperçu. L’autorité administrative présente a rapidement réagi en demandant aux deux élus de se conformer aux règles en vigueur ou de se retirer de la tribune officielle. Cette intervention a suscité un moment de flottement et de tension devant un public venu nombreux assister à cet événement culturel.

Malgré cet incident, le festival Pencum Niany reste un rendez-vous culturel important dans le département de Koumpentoum, mettant en valeur les traditions du Niani et du Wouly. Pour sa 8ᵉ édition, les organisateurs ont retenu le thème : « Culture et sport, deux leviers d’intégration et de développement durable des territoires ».