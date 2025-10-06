Fièvre de la Vallée du Rift et Mpox : Le bilan du jour

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce 6 octobre 2025, un nouveau point de situation sur les épidémies de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de la Mpox.

Depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a enregistré 90 cas confirmés de FVR, dont 11 décès. La région de Saint-Louis reste la plus touchée avec 87 cas, notamment à Richard-Toll et Saint-Louis. Les régions de Louga et Matam comptent respectivement 2 et 1 cas confirmés.

Concernant la Mpox, 5 cas ont été confirmés depuis le 22 août 2025, tous localisés dans la région de Dakar. Un patient est guéri et aucun décès n’a été enregistré.

Le ministère appelle les populations à la vigilance et au respect strict des mesures de prévention, tout en invitant chacun à collaborer avec les autorités sanitaires pour contenir la propagation des maladies.