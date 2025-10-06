Présomption de culpabilité : Le récent cas de Mansour Faye devait être un exemple pour nous tous (Par Bassirou Dieng) 

Nous avons crié sur tous les toits, l’accusant à tort ou à raison de surfacturation sur les riz du Covid. Mieux ou pire, certains avaient même finit par le surnommer « Mansouriz ». Arrêté et mis sous mandat de dépôt pendant plusieurs mois, le beau-frère de l’ancien président de la République a fini par être libéré et mis sous contrôle judiciaire à cause de « contestations sérieuses ». Après sa libération, beaucoup pensent même que son dossier tire vers un non-lieu total malgré le fait que nous pensions que ce dernier était coupable. De la pure présomption de culpabilité !

Pour donc éviter d’autres « déceptions » du genre Amadou Mansour Faye, il serait mieux de se ranger sur les propos sages du Président de la République Bassirou Diomaye Faye, lors de son entretien exclusif à France 24, en marge de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. « L’ordre public et la paix civile reposent sur une justice équitablement distribuée, fondée sur des preuves matérielles, devant un juge indépendant et libre, qui jugera selon son intime conviction. Il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité sur personne, quel que soit le citoyen concerné », disait avec conviction le Président de la République.

Cette forte conviction du Chef de l’Etat devait nous interpeller tous en évitant tant soit peu les présomptions de culpabilité sur n’importe quel dossier que ce soit. Car, le faire nous éviterait de donner l’impression à une chasse aux sorcières comme on l’accusait le régime de Président Macky Sall et il nous éviterait aussi de vivre la même « déception » sur le cas de Mansour Faye. Donc, l’intelligence serait de laisser les acteurs du système judiciaire faire leur travail en distribuant équitablement la justice et concentrons nous à amoindrir les souffrances de nos concitoyens qui souffrent énormément. Parce que, à vrai dire, Fépay méti actuellement dans ce pays.

Bassirou DIENG, Journaliste, Membre de la Mouvance de la Présidentielle et Responsable politique dans le département de Pikine (Commune de Tivaouane DiackSao)