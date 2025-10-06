Le PDS salue la décision de rebaptiser le boulevard de la Libération au nom de Abdoulaye Wade

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a accueilli avec une profonde émotion et une grande satisfaction la décision de la commune de Dakar-Plateau de rebaptiser le boulevard de la Libération en boulevard Président Abdoulaye Wade.

Dans un communiqué, la formation politique fondée par l’ancien chef de l’État s’est félicitée de cette initiative, qu’elle considère comme un acte fort de reconnaissance nationale envers un homme ayant consacré sa vie au service du Sénégal et du continent africain.

« Ce geste symbolique, inscrit dans le cœur de la capitale, représente un hommage mérité à un homme qui, par son intelligence, son courage et sa vision, a marqué l’histoire du Sénégal et de l’Afrique », souligne le communiqué.

Le PDS a également remercié le maire de Dakar-Plateau et son équipe municipale pour cette décision, qu’il qualifie de volonté républicaine de saluer l’œuvre de l’un des plus grands bâtisseurs de la nation.