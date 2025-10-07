Fermeté judiciaire…Yassine Fall décrète la tolérance zéro contre les «crimes de sang»

La nouvelle ministre de la Justice, Yassine Fall, a donné le ton de sa mandature avec une déclaration d’une fermeté remarquable lors de sa visite matinale à la prison de Rebeuss ce lundi. Dans un contexte national marqué par une forte attente de reddition des comptes et l’ouverture de dossiers politiquement sensibles, la Garde des Sceaux a érigé la loi en bouclier pour annoncer une ère de tolérance zéro envers des infractions jugées imprescriptibles de par leur gravité. Son message résonne comme un avertissement sans équivoque pour tous les acteurs, de quelque bord qu’ils soient, impliqués dans les troubles et les exactions survenus entre 2021 et 2024.

La ministre a défini avec précision les lignes rouges que son administration s’engage à ne pas franchir. Elle a rappelé solennellement que « Les crimes de sang, les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la vie, ainsi que les actes de prévarication sur les deniers publics, ne sauraient bénéficier d’aucune indulgence ». Cet engagement tranche avec la précédente période et souligne l’impératif de rétablir la confiance dans le pacte républicain, fondé sur les valeurs fondamentales de justice, de probité et de sécurité publique.

Ce discours s’inscrit dans une logique de justice à double tranchant. Si Yassine Fall souhaite une justice « humaine et réparatrice », elle insiste tout autant sur sa nécessité d’être « ferme et sans complaisance » face aux transgressions les plus graves. Le respect des principes fondamentaux de la société exige que la répression soit « pleine entière et assumée » par ceux qui osent bafouer l’ordre établi et l’intégrité de la République.

L’alignement de la ministre sur une application rigoureuse de la loi prend une signification particulière au regard des récentes évolutions législatives. Bien que la « loi interprétative » visant à exclure explicitement du champ de l’amnistie des infractions criminelles ou correctionnelles d’extrême gravité (telles que le meurtre, la torture ou l’utilisation de nervis armés) ait été invalidée par le Conseil Constitutionnel le 23 avril 2025, l’esprit de cette démarche demeure.

En effet, la Garde des Sceaux vient appuyer la logique de fond qui est de considérer que les crimes les plus odieux, notamment les crimes de sang, sont intrinsèquement exclus de toute possibilité d’amnistie, quelle que soit la décision de la haute juridiction. La nouvelle administration privilégie ainsi une approche qui met la vérité et la justice pour les victimes au cœur de son action, insistant sur le caractère imprescriptible de ces actes.

Cette posture de fermeté inébranlable n’est toutefois pas exempte de critiques. Au sein de la nouvelle opposition, l’inquiétude grandit, certains craignant que cette détermination ne soit instrumentalisée par le Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) pour régler des comptes politiques. La ministre, par son discours, semble cependant vouloir indiquer que l’impératif de justice prime désormais sur toute considération d’apaisement politique.

Au-delà de la seule répression, Yassine Fall a également esquissé une vision plus humaine de l’institution carcérale. Elle a rappelé que la prison doit cesser d’être « un lieu de désespoir » pour devenir « un lieu de réinsertion, d’espoir et de deuxième chance ». Cette dualité stratégique — fermeté judiciaire pour les crimes graves et humanité dans l’exécution des peines — trace la ligne directrice de la justice sous la nouvelle administration.

Le message délivré par Yassine Fall est clair : l’État entend faire respecter la loi avec une rigueur inédite pour les atteintes les plus graves à la vie et aux deniers publics. Son discours marque un tournant décisif qui place la lutte contre l’impunité et l’intégrité au sommet des priorités, signalant une nouvelle ère pour la justice sénégalaise.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn