Le corps démembré d’une femme disparue découvert dans une déchetterie

Le corps découpé et démembré d’une femme a été retrouvé dans une déchetterie de Lamotte-Beuvron, dans le Loir-et-Cher.

Ce sont les gendarmes qui ont fait la macabre découverte samedi.

Il s’agit d’une femme de 70 ans qui était portée disparue.

C’est son mari qui avait signalé sa disparition jeudi dernier à la gendarmerie.

Mais les enquêteurs ont relevé des incohérences dans le récit de cet homme de 68 ans. Des vérifications ont été faites au domicile, où des vêtements ensanglantés ont été retrouvés.

Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue.

Le sexagénaire a été mis en examen lundi pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire.

Source : F D