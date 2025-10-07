Une jeune femme arrache l’oeil d’un homme avec ses mains

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine.

Une violente dispute a éclaté entre deux pensionnaires à la Maison d’accueil spécialisée La Fontaine, une structure accueillant des personnes atteintes d’autisme.

Le ton est monté et une bagarre a éclaté. La jeune femme de 26 ans a arraché l’œil de l’autre pensionnaire avec ses mains.

Les pompiers, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime.

Le jeune homme a été transporté dans un service hospitalier d’urgences ophtalmiques où il été opéré en urgence. L’intervention s’est bien passée.

Quant à son assaillante, elle a été interpellée et a été placée en garde à vue au commissariat de Montrouge.

Source : F D