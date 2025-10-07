Trafic de migrants : un individu interpellé par la DNLT pour faux documents et escroquerie

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a interpellé ce jeudi un individu impliqué dans un réseau de trafic de migrants par voie aérienne, faux et usage de faux, et complicité d’escroquerie.

Les faits remontent au 22 septembre 2025, date à laquelle deux victimes ont déposé plainte auprès de la DNLT. Elles accusent le suspect de leur avoir soutiré respectivement quatre et deux millions de francs CFA, sous prétexte de faciliter leur voyage vers l’Europe. Selon leurs déclarations, elles avaient versé un acompte de deux millions de francs CFA chacun, avec la promesse de régler le solde après l’achat des billets.

Les investigations ont révélé que le suspect, en lien avec un complice actuellement en fuite à l’étranger, avait pour mission de réceptionner de faux titres de séjour, d’émettre des billets d’avion et de faciliter l’embarquement des migrants à l’Aéroport International Blaise Diagne. Grâce à ce dispositif, sept candidats, dont les deux plaignants, ont pu embarquer et transiter par le Cap-Vert, en vue de poursuivre leur voyage vers l’Europe. Toutefois, tous ont été interpellés sur place et refoulés vers le Sénégal.

Lors de son interpellation, le suspect a reconnu son rôle dans l’affaire et affirmé avoir agi sous instruction de son complice fugitif. La fouille de son téléphone portable a permis de découvrir plusieurs captures d’écran de passeports français falsifiés, appartenant aux candidats et à lui-même. L’expertise des documents a confirmé leur caractère frauduleux, notamment par la modification des photographies et l’altération de certaines mentions.

Le mis en cause a également indiqué que son acolyte envisageait de poursuivre l’embarquement des candidats en collaboration avec des contacts situés en Gambie. L’enquête se poursuit afin de retrouver le fugitif et de démanteler l’ensemble du réseau.