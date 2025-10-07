Grand Dakar : Trois personnes arrêtées pour détention de produits psychotropes

Ke Commissariat d’Arrondissement de Grand Dakar a interpellé ce dimanche trois individus pour détention de produits psychotropes, à l’issue d’une opération de sécurisation sur l’avenue Bourguiba.

Selon les autorités, l’opération a été menée par la Brigade de recherches suite à des informations faisant état d’une forte fréquentation nocturne de l’avenue par de jeunes conducteurs. Dans la nuit du 4 au 5 octobre, aux environs de 1 heure du matin, les agents ont érigé un point de contrôle près du stade Demba Diop.

Rapidement, ils ont repéré un véhicule Mercedes-Benz aux vitres teintées, roulant à vive allure. À son bord se trouvaient trois individus, dont deux femmes en tenue de soirée. Après contrôle et fouille du véhicule, la police a découvert : Trois bonbonnes de protoxyde d’azote ; Trois craqueurs ; Quinze ballons et une somme de cinq millions quatre cent mille francs CFA (5 400 000 F CFA)

Les suspects ont été immédiatement interpellés et conduits au commissariat. Lors de leur audition, ils ont reconnu les faits. L’un d’eux a précisé que la somme d’argent appartenait au propriétaire du véhicule.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue pour détention de produits psychotropes. Le véhicule, les produits et l’argent saisis ont été consignés provisoirement au service en attendant la suite de l’enquête.