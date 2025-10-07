Goudomp : Un élève meurt électrocuté

Une rentrée scolaire sous fond de deuil à Badidioto, village situé dans la commune de Baghere ( département de Goudomp.) En effet, un élève de la classe de CE2, du nom de D. Lepeur est décédé hier suite à une électrocution en branchant son téléphone portable.

Les enseignants de l’établissement se sont rendus ce matin dans la maison mortuaire pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Le directeur de l’école a témoigné des qualités humaines du défunt élève soulignant qu’il était posé, calme, discipliné et travailleur, selon Seneweb.