Consulat du Sénégal à Milan : La vice-consule violemment agressée par un agent

Un incident d’une rare gravité s’est produit au Consulat général du Sénégal à Milan. La vice-consule, Sophie Diatta Ndiaye, a été agressée par un chauffeur de l’administration consulaire, un acte qui a profondément choqué le personnel et la communauté sénégalaise en Italie.

D’après les informations rapportées par Libération dans son édition de ce mardi, les faits remontent à jeudi dernier. La diplomate se trouvait dans son bureau lorsqu’elle a été dérangée par des échanges bruyants dans le couloir. Souhaitant ramener le calme, elle serait sortie pour rappeler aux agents la nécessité de préserver la quiétude du lieu, symbole de l’État du Sénégal à l’étranger.

Mais la situation a rapidement dégénéré. Ce qui devait être un simple rappel à l’ordre a viré à la confrontation. Un chauffeur du consulat se serait avancé vers la vice-consule avant de la saisir violemment par le bras et de la maintenir au niveau du cou. Des témoins indiquent que certains agents auraient assisté à la scène sans intervenir, tandis que d’autres auraient encouragé l’agresseur.

Sophie Diatta Ndiaye, également vice-coordonnatrice du parti Pastef en Italie, a subi plusieurs contusions. Elle a été conduite à l’hôpital où les médecins ont établi une incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours, confirmant la gravité des blessures.

Une plainte a été déposée et une enquête interne a été ouverte pour déterminer les responsabilités. Cet incident relance le débat sur les tensions qui minent certaines représentations diplomatiques du Sénégal à l’étranger, où des rivalités politiques ou administratives viennent parfois perturber le fonctionnement du service public.