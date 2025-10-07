Affaire Madiambal Diagne : La saisie de tous ses biens demandée

Les choses s’emballent dans l’affaire Madiambal Diagne. Le parquet financier a saisi la Division des investigations criminelles (Dic) d’une délégation judiciaire pour procéder à la saisie de tous ses biens, de ceux de son épouse, de ses deux fils et de son ami Oumar Ibrahima Mbaye. La décision a été prise par le juge Idrissa Diarra, chargé du premier cabinet du Pool judiciaire financier. Cette action concerne les biens mobiliers, immobiliers et les comptes bancaires. La saisie fait suite à l’emprisonnement des membres de la famille du journaliste dont son épouse, ses deux fils et de son ami présenté comme « son marabout ».

En effet, selon L’Observateur repris par Pressafrik, le parquet financier a conclu qu’au regard des infractions objet de poursuite contre les personnes de Madiambal Diagne, Mabintou Diaby, Mouhamed Diagne, Serigne Saliou Diagne et de Oumar Ibrahima Mbaye, il y a lieu, pour la manifestation de la vérité, de procéder à l’accomplissement d’actes.

Ainsi, la Dic est chargée de requérir les services de l’administration des Domaines à Dakar pour qu’il soit produit un état des droits réels de l’immeuble de trois étages occupé par Mouhamed Diagne à la cité Batrain, de requérir les services de l’administration des Domaines à Dakar pour qu’il soit produit un état des droits réels de l’immeuble occupé par la dame Mabintou Diaby à Yoff virage au Lot Nº 3, requérir les services de l’administration soit produit un état des droits des Domaines à Dakar pour qu’il réels de la villa Nº269 à la Cité Djily Mbaye, siège de l’entreprise Beau Concept gérée par Mabintou Diaby, de requérir les services de l’administration des Domaines à Dakar pour qu’il soit produit un état des droits réels l’immeuble de seize étages en finition sur la route du monument de la Renaissance.

Toujours dans la délégation judiciaire, il est demandé à la Dic, d’adresser une réquisition à la Chao, à la Nsia Bank it & Uba pour qu’il soit produit les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la dame Mabinta Diaby, soit au nom de son entreprise Bee.

Ingénierie dont le gérant est Mouhamed Diagne, de procéder à la saisie de la Mercedes de la dame Mabintou Diaby, objet de leur procès-verbal référencé sous 2025.

Enfin, le PJF demande le numéro 1093 du 29 septembre DIC « d’envisager tout acte dont l’initiative vous est laissée à la seule condition de son intérêt à la présente délégation judiciaire », avant de leur transmettre les procès-verbaux dressés avec les copies certifiées conformes ainsi que l’original de la présente délégation judiciaire.

En France en dépit d’une interdiction de sortie du territoire, rapporte « L’Observateur », le patron du Groupe Avenir communication, ses deux fils et épouse sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux commis par un groupe Minel organisé et par l’utilisation de facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle.

Des faits prévus et punis par les articles 45, 46, 152, 153, 154, 238, 239 du code pénal, les articles 9, 184, 185 et 186 de la loi 2024-08 du 14 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Dans la délégation judiciaire, le parquet financier affirme qu’il résulte du rapport de la Centif référencé sous le numéro 00014 Centif/Daj/Ad du 27/11/2020 que des flux financiers suspects ont impliqué Madiambal Diagne, la Sci Pharaon et la société Ellipse Project Ltd dans le cadre de l’exécution d’un contrat de partenariat public-privé portant sur un programme de modernisation et de construction d’infrastructures de la justice d’un coût global de 250 000 000 000 FCfa.

Toutefois, antérieurement, à ce contrat, il a été signé, le 05 février 2020, une sous-traitance entre la société Ellipse « Project Ltd et la Sci Pharaon », en rémunération de ce contrat, la somme de 20.334.667.000 était prévue. L’objet de ce contrat de sous-traitance, selon les propos du juge Idrissa Diarra, ne porte que sur l’accompagnement, les études architecturales, le suivi et l’assistance à l’exécution des travaux. Il a été donc estimé que la rémunération prévue est excessive. Le rapport de la Centif mentionne aussi que la Sci Pharaon est une entreprise familiale détenue exclusivement par Madiambal Diagne, son épouse Mabintou Diaby et leurs enfants et que considéré comme l’interlocuteur de la société Ellipse Project auprès des autorités gouvernementales, Madiambal Diagne aurait joué un rôle déterminé dans la structuration du contrat de la Sci Pharaon dont il est le bénéficiaire direct.

Le PJF a relévé sur la base du rapport de la Centif qu’entre avril 2021 et juin 2022, des flux atypiques et opaques ont été relevés sans la moindre justification économique et qu’en parallèle, des retraits massifs en espèces ont été effectués par Mabintou Diaby.

Au total, elle a encaissé 7 chèques pour un montant cumulé de 1.176.500.000 francs. Interpellée sous le régime de la garde à vue, Mabintou Diaby, épouse de Madiambal, a soutenu avoir procédé à des dépôts de toutes les sommes retirées, soit sur son compte personnel, soit sur celui de son entreprise unipersonnelle Beau Cconcept créée en 2018 et spécialisée dans l’ameublement.

Le rapport de la Centif conclut que la Sci Pharaon, une entreprise dont les membres sont exclusivement composés de Madiambal Diagne, ses enfants d’un autre lit et son épouse Mabintou Diaby, a été associée à d’importants flux financiers qui ont conduit à nourrir des soupçons sur l’instrumentalisation d’une Société de façade à des fins de captation de fonds publics.