Côte d’Ivoire : une récompense d’un million FCFA pour toute information sur deux individus recherchés

Le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, Koné Braman Oumar, a annoncé une récompense d’un million de francs CFA pour toute personne fournissant des informations anonymes permettant d’identifier et d’arrêter deux individus activement recherchés par la Police nationale.

Selon une note d’information de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), consultée par Abidjan.net le dimanche 5 octobre 2025, cet appel à témoins fait suite à un avis de recherche numéro 38 lancé par le parquet.

« Le procureur propose la somme d’un million de francs CFA pour toute information anonyme conduisant à l’identification et à l’arrestation des deux individus recherchés », précise le communiqué.

D’après des sources d’abidjan.net, les personnes visées sont soupçonnées de dérives langagières sur les réseaux sociaux.

Le 26 septembre dernier, lors d’une rencontre avec des administrateurs de pages en ligne, le procureur Koné Braman Oumar avait déjà mis en garde contre ce type de comportements, annonçant le début d’une répression des propos injurieux, diffamatoires ou incitatifs à la haine diffusés sur Internet.